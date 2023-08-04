Спасатели эвакуировали 10 жильцов из горящей пятиэтажки на Звездной в Липецке

В Липецке загорелась пятиэтажка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью этой пятницы, 4 августа, в Липецке на улице Звездная вспыхнул пятиэтажный дом №14/2. В диспетчерской приняли вызов в 2:44, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов и автолестница. Спасатели эвакуировали из многоэтажки десять жильцов.

К счастью, никто не пострадал. Огонь повредил внутреннюю отделку в квартире и вещи на площади в два квадратных метра.

Вечером минувшего четверга, 3 августа, ЧП случилось в Задонске. На улице Тенихина загорелись два деревянных сарая площадью в 50 и 30 квадратов.

Возгорание тушили три расчета. Пламя полностью разрушило постройки. Пожарным удалось спасти жилой дом, который стоял рядом.