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НовостиОбщество4 августа 2023 7:12

Компанию оштрафовали на 20 тыс за задержку зарплаты 192 сотрудникам в Липецке

Прокурор завел административное дело на должностное лицо строительной фирмы
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке работодатель получил штраф за задержку заработной платы

В Липецке работодатель получил штраф за задержку заработной платы

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Левобережного района в Липецке проверила строительную фирму на соблюдение трудового законодательства. Правоохранители выяснили, что работодатель задержал зарплату 192 сотрудникам за первую половину марта 2023 года. Эту же ошибку компания повторила в апреле. Специалисты вновь получили деньги с опозданием.

Кроме того, ранее предприятие уже совершало подобные нарушения. Трудовая инспекция дважды назначала руководителю фирмы административное наказание по части 6 статьи 5.27 КоАП.

Территориальный прокурор объявил начальнику предостережение. На работодателя вновь завели дело по части 7 статьи 5.27 КоАП, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.