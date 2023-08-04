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НовостиОбщество4 августа 2023 8:04

Из-за порыва на Фурманова в Липецке отключили питьевую воду на двух улицах

Специалисты устраняют утечку
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке внепланово отключили питьевую воду на двух улицах

В Липецке внепланово отключили питьевую воду на двух улицах

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 4 августа, в Липецке прорвало трубопровод в районе дома №18 по улице Фурманова. На данный момент специалисты устраняют утечку, сообщили в пресс-службе мэрии. Питьевую воду отключили на двух улицах города.

Подачу ресурса приостановили до окончания ремонтных работ. Без холодной воды остались жители домов на Земной и Фурманова. Машина с водой приедет к многоэтажке №16 по улице Фурманова. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 4 августа в областном центре перекрыли холодную воду на четырех улицах. Сотрудники водоканала проводят плановые работы. Кроме того, из-за коммунальной аварии на Советской без горячей воды остались жильцы десяти домов. Подробности читайте по ссылке.