Кубышка: 30% россиян готовы к долгосрочным сбережениям

Статистика: 26% россиян пока не копят деньги на пенсию, но намерены начать это делать. Фото: Екатерина Папакина

Выяснилось, что 49% ничего не слышали о новой программе долгосрочных сбережений, которая начнет действовать в стране с 1 января 2024 года и будет призвана сформировать пенсионные накопления работающих граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами. Знают о ней только 14% опрошенных: больше всего в Москве и Московской области, меньше всего — в Приволжском федеральном округе. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и НПФ «Открытие».

Однако 30% респондентов готовы участвовать в программе. Главными мотивами участия россияне называют государственные гарантии безопасности накоплений, рост личных доходов и гарантированную прибыльность не ниже инфляции. Напомним, в рамках программы государство будет частично софинансировать личные накопления. В полной мере этими накоплениями можно будет воспользоваться через 15 лет, женщинам по достижении 55 лет, мужчинам – 60 лет.

К слову, 29% россиян уже откладывают деньги на будущую пенсию (в Московском регионе этот показатель выше – 38%). 26% пока не копят деньги на пенсию, но намерены начать. 45% не откладывают деньги на старость: 26% из-за отсутствия финансовых возможностей, еще 19% не видят необходимости в таких сбережениях.