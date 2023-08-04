Россельхознадзор нашел свалку в 1,2 гектара в Добринском районе Липецкой области

фотография с сайта управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Фото: с сайта

Инспекторы управления Россельхознадзора обнаружили новую свалку в Липецкой области. Мусор и отходы от производства нашли на земле сельскохозяйственного значения в Добринском районе. Хлам скопился на площади в 1,2 гектара, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на территории не поставили таблички с запретом на вывоз мусора и аншлаги. Участок также не огородили. Шлагбаум тоже отсутствовал. На свалку может попасть любой желающий. Владельцу земли направили предостережение и напомнили про законодательство.

Напомним, мусорный полигон «Венера» полностью рекультивировали. Работу закончили на два месяца раньше. Специалисты посадили цветущие травы на участке. Также в 2023 году регион распрощался с «Орлиным логом» и местами отходов в Данкове и на Северном Руднике.