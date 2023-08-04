В Липецкой области нашли 18 поддельных купюр за три месяца

В Липецкой области уменьшилось количество фальшивых денег Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во втором квартале 2023 года в Липецкой области нашли 18 поддельных купюр. Число фальшивок уменьшилось на 56% в сравнении с аналогичной датой прошлого года.

За три месяца специалисты обнаружили десять ненастоящих банкнот номиналом в пять тысяч, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Также с апреля по июнь эксперты вывели из оборота три поддельные двухтысячные купюры и пять тысячерублевых.

Жителям области напоминают, что проверять деньги нужно сразу. Как только вы получили наличные, необходимо удостовериться в подлинности. Узнать о защитных признаках банкнот можно по ссылке.

Напомним, с января по март 2023 года в Липецкой области тоже выявили 18 фальшивых купюр. Большая часть подделок оказалась с номиналом в 5 000 рублей.