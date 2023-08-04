Специалисты отремонтировали 8-километровый участок Обхода Липецка

В Липецке сдали первый объект по нацпроекту Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области сдали первую дорогу, которую восстанавливали по нацпроекту текущего года. Подрядчик закончил ремонт 8-километрового участка Обхода Липецка. Работами занималась компания «АРКС-7», сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Специалисты уложили новый щебеночно-мастичный асфальт от перекрестка с воронежской трассой до обхода ЛТЗ. Дорога пересекает крупные села Пады и Троицкое.

Напомним, на Восточном обходе областного центра построили более половины моста через Матырское водохранилище. Закончить с переправой в Казинке планируют к концу 2024 года. Мост замкнет кольцо вокруг города. Рабочие устанавливают девятую опору – последнюю.