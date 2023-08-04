Продажу алкоголя запретят возле ОЦКНТ в Липецке из-за встречи с депутатами 7 августа

В Липецке временно ограничат продажу алкоголя Фото: Алина ПАЛАГИНА

В понедельник, 7 августа, в Липецке временно запретят продавать алкоголь возле ОЦКНТ. Причина – в массовом мероприятии. На улице Космонавтов, 54а пройдет встреча с депутатами Государственной Думы и фракцией КПРФ регионального парламента.

На площади перед центром культуры соберутся около 500 жителей, сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие начнется в шесть часов вечера и закончится в половину восьмого.

Как правило, спиртным перестают торговать за два часа до начала сбора. Ограничения снимают в течение двух часов после окончания события.

Напомним, подрядчик завершил ремонт 8-километрового участка Обхода Липецка. Специалисты уложили новый асфальт. Работы проводила компания «АРКС-7».