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НовостиОбщество4 августа 2023 11:02

Продажу алкоголя запретят возле ОЦКНТ в Липецке из-за встречи с депутатами 7 августа

На площади соберутся около 500 жителей
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке временно ограничат продажу алкоголя

В Липецке временно ограничат продажу алкоголя

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В понедельник, 7 августа, в Липецке временно запретят продавать алкоголь возле ОЦКНТ. Причина – в массовом мероприятии. На улице Космонавтов, 54а пройдет встреча с депутатами Государственной Думы и фракцией КПРФ регионального парламента.

На площади перед центром культуры соберутся около 500 жителей, сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие начнется в шесть часов вечера и закончится в половину восьмого.

Как правило, спиртным перестают торговать за два часа до начала сбора. Ограничения снимают в течение двух часов после окончания события.

Напомним, подрядчик завершил ремонт 8-километрового участка Обхода Липецка. Специалисты уложили новый асфальт. Работы проводила компания «АРКС-7».