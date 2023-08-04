Из-за ремонтных работ без питьевой воды остались 24 улицы Липецка 4 августа

В Липецке внепланово отключили питьевую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 4 августа, в Липецке питьевую воду внепланово отключили на 24 улицах. Специалисты меняют запорную арматуру после порыва на водоводе по улице Центральная, сообщили в пресс-службе мэрии.

Без холодной воды остались жители домов в поселке Дачный по Ладыгина, Фабричной, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, 1-ой Лесной, Центральной, Артема, Комсомольской, Светлой, Тихой, Ярославской, Бурлакова, Добровской, Патриотической, Железногорской, Дачной, Рихарда Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева и Дополнительной.

Машина с водой приедет к санаторной школе-интернату по улице Светлова, 29. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 4 августа воду отключили на двух улицах областного центра из-за коммунальной аварии. Подробности читайте по ссылке.