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НовостиОбщество4 августа 2023 14:38

Липецкая область представит на выставке в Москве пять блюд местной кухни

Мероприятие пройдет на ВДНХ
Алина ПАЛАГИНА
Блюда Липецкой области отравятся на выставку в Москву

Блюда Липецкой области отравятся на выставку в Москву

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая область готовится к выставке «Россия». В Москве соберутся специалисты из каждого региона страны, чтобы представить успехи в разных сферах деятельности. На форуме продемонстрируют достижения экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и культуры. Частью события станут блюда местной кухни, сообщили в пресс-службе областного правительства. Мероприятие пройдет на ВДНХ.

Дегустаторы выбирали из 36 вариантов

Дегустаторы выбирали из 36 вариантов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Шеф-повара в ресторанах Липецка уже начали подбирать варианты. На дегустацию попали 36 блюд из местных продуктов. Экспертам предстоит остановится на пяти лучших яствах. Среди фаворитов оказались суп-кулеш, котлеты из щуки с салом и сладкие бобышки на десерт.

Также специалисты работают над оригинальной подачей. В регионе уверены, что многие лакомства придутся по вкусу участникам выставки.

Шеф-повара готовили из местных продуктов

Шеф-повара готовили из местных продуктов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области