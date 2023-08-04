Учительница из Липецка стала полуфиналисткой телешоу о лучших педагогах России

Педагог из Липецка прошла в полуфинал телешоу о лучших учителях страны Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Учительница химии из Липецка прошла в полуфинал телешоу о лучших педагогах России «Классная тема!». Екатерина Сигарева работает в школе информационных технологий №26. Также женщина входит в состав Совета Ассоциации молодых педагогов региона, сообщили в пресс-службе мэрии.

Программу показывают по каналу «Россия 1». Всего на конкурс подали заявку семь тысяч педагогов из 89 регионов страны. Экспертная комиссия Министерства Просвещения отобрала для полуфинала 35 участников. В заключительный этап попадут только семь учителей.

На протяжении всей передачи специалисты демонстрируют таланты и профессионализм. Задача шоу – рассказать о ярких людях, которые трудятся в сфере образования.