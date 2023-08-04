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НовостиОбщество4 августа 2023 14:59

Учительница из Липецка стала полуфиналисткой телешоу о лучших педагогах России

Женщина работает в школе информационных технологий №26
Алина ПАЛАГИНА
Педагог из Липецка прошла в полуфинал телешоу о лучших учителях страны

Педагог из Липецка прошла в полуфинал телешоу о лучших учителях страны

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Учительница химии из Липецка прошла в полуфинал телешоу о лучших педагогах России «Классная тема!». Екатерина Сигарева работает в школе информационных технологий №26. Также женщина входит в состав Совета Ассоциации молодых педагогов региона, сообщили в пресс-службе мэрии.

Программу показывают по каналу «Россия 1». Всего на конкурс подали заявку семь тысяч педагогов из 89 регионов страны. Экспертная комиссия Министерства Просвещения отобрала для полуфинала 35 участников. В заключительный этап попадут только семь учителей.

На протяжении всей передачи специалисты демонстрируют таланты и профессионализм. Задача шоу – рассказать о ярких людях, которые трудятся в сфере образования.