Холодную воду отключат на девяти улицах Липецка в субботу 5 августа

В Липецке отключат питьевую воду на девяти улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 5 августа, в Липецке отключат питьевую воду на девяти улицах. Специалисты проведут ремонтные работы на трубопроводах по улицам Чехова и Московская, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». По первому адресу сотрудники водоканала будут устранять утечку, а по второму – менять запорную арматуру. Подачу ресурса ограничат с десяти утра.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам 3 Сентября, 14, 16а, 5, 26; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; Никитина, 14, 16; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградская, 35; 35а, 35б, 35г владение 5; Чехова, 2а, 10, 8 и в частном секторе на Воронежской, Чехова и 3 Сентября. Машина с водой приедет к дому №5 по улице 3 Сентября.

Также краны пересохнут на Московской, 137, 139, 145, 141, 135, 143, 147. Воду привезут к многоэтажке №143 по Московской.

Липчан предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам:*6048, 236-048.