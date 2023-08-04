В селе Введенка Липецкой области две недели ищут пропавшего 40-летнего мужчину

В Липецкой области ищут 40-летнего мужчину Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В селе Введенка Липецкой области более двух недель назад пропал 40-летний мужчина. О местонахождении Дмитрия Сухова ничего не известно с утра 19 июля. Об этом сообщила общественная организация «Поиск пропавших детей». Липчанина ищут по всему региону. Дмитрий может быть дезориентирован.

Приметы пропавшего: выглядит на 30-35 лет, ростом 170-172 сантиметра, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза, родинка на правой стороне подбородка.

Жителей региона, которые видели Дмитрия Сухова или знают, где он может находиться, просят позвонить в полицию – 02 или волонтерам – 8 (4842) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Также принимают письма на почту: ppdlip@mail.ru.