ВАЗ сгорел в районе железнодорожного вокзала в Липецке

В Липецке произошел пожар на улице Гагарина Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром этой субботы, 5 августа, в Липецке произошел пожар в районе железнодорожного вокзала. Как сообщили lipetsk.kp.ru очевидцы, рядом с домом №104 по Гагарина вспыхнул ВАЗ. Пламя захватило передний капот автомобиля. Рядом стояли еще около пяти машин.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пожарные принялись за работу. Вскоре подбежал владелец соседней легковушки. Мужчина отъехал, чтобы огонь не перекинулся на его авто.

Сотрудники МЧС успешно погасили пламя. Затем специалисты начали вскрывать капот, чтобы потушить агрегаторы. Загоревшимся ВАЗом оказалось такси. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, спасатели эвакуировали десять жильцов во время пожара в пятиэтажке на Звездной. ЧП случилось ночью 4 августа.