ДПС поймала «колдунью», получившую 30 тысяч за снятие порчи под Липецком

В Липецкой области задержали женщину, которая обманула 27-летнюю девушку на 30 тысяч Фото: принтскрин видео.

24 июля в Чаплыгинском районе Липецкой области сотрудники ДПС по горячим следам поймали 64-летнюю аферистку из Кирова. Незнакомка предложила 27-летней девушке снять порчу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Колдунья» обманула липчанку во время эзотерического обряда. Несчастная отдала нарушительнице 30 тысяч рублей. Получив деньги, жительница Кирова отправилась дальше по своим делам. Однако вскоре мошенницу настигла «карма».

После ухода «ведьмы» девушка осознала свою ошибку и прибежала к сотрудникам дорожно-патрульной службы. Взволнованная липчанка описала ситуацию и приметы злодейки. Стражи порядка задержали обвиняемую.

Женщина полностью признала вину. Правоохранители завели уголовное дело по части 2 статьи 159 ««Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Обманщице грозит до пяти лет колонии.