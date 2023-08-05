Питьевую воду отключат на 17 улицах Липецка в воскресенье 6 августа

В Липецке отключат холодную воду из-за утечек на водоводах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 6 августа, в Липецке отключат питьевую воду на 17 улицах. На Индустриальной, 141 и Муравьева, 1 прорвало трубопроводы. Специалисты водоканала будут устранять утечки, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

С десяти утра без холодной воды останутся жители домов по улицам Индустриальная, Зоологическая, Буденного, Сенная, Сырская, Смоленская, Речная, Пролетарская и Садовая. Машина с водой приедет на Индустриальную, 141.

Также подачу ресурса ограничат на Одоевского, 5 (детский сад), Харьковской, Винницкой, Садовой, Шахтерской, Одоевского, Рыбалко, Подсобном хозяйстве, Муравьева и в котельной «Липецктеплосети». Воду привезут по заявкам липчан.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.