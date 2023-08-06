7 августа холодную воду отключат на 11 улицах Липецка

График очередных плановых отключений опубликовала администрация Липецка. В понедельник, 7 августа, с 10 утра и до завершения работ на сетях воды не будет в домах на шести улицах:

- Гагарина, 100; 98; 96; 94; 92; 90; 88; 86; 100а;

- переулок Попова, 1; 3; 5, 5а4/8, 5ст.3, 5ст.2, 5в/1, 5б, 5ст.1;

- улица Качалова, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8а, 8/1, 10;

- Мусоргского, 5; 6; 7; 8; 1; 2; 4; 3; 10;

- Нестерова, 1; 3; 5; 7; 8; вл.8а, 8а, 9, 10; 12, 12а;

- Тельмана, 116, 116б, 116а, 116/3, ст.25, 116а, 116/2, 164/1, 164а, 57, 164б, 164в, 164г, 164б лит.Ж, 162, 164, 164ст.1.

А с 9 утра и до окончания производства работ краны пересохнут по адресам:

- улица Горького,1;

- Неделина,14, 14а,16,18, 20;

- площадь Торговая, 2, 4;

- улица Коммунальная,14, 14а;

- Октябрьская, 74.

Подвоз воды по заявкам горожан.

Кроме того, в понедельник проведут работы в городском электросетевом комплексе. В 9 утра до 17 часов приостановят подачу электроэнергии в четырех дома: Солидарности, 2б, 3; Смыслова, 1, 3.

Справки по телефону: 8-800-220-0-220