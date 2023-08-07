В Липецке мужчины ограбили пассажира автобуса

В Липецке мужчины ограбили молодого человека в автобусе Фото: принтскрин видео.

В полицию Липецка обратился 23-летний парень. Он сообщил, что в автобусе к нему подсели неизвестные. Они оскорбляли его, угрожали, а потом и вовсе выхватили телефон и скрылись. Сумма ущерба – 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили подозреваемых. Ими оказались липчане 30 и 39 лет. В момент конфликта в автобусе они были пьяны. Один из них сказал, что выбросил похищенный сотовый, когда вышел из общественного транспорта. Позже мобильный нашел и изъял полицейский.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство» и ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Злодеям грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.