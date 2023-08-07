Пожарные тушили две легковушки и трактор в Липецкой области

Трактор, ВАЗ и «Тойота» горели в Липецкой области в выходные Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 6 августа в Липецкой области вспыхнул трактор. Пожар случился у автодороги Усмань-Студенки в Усманском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета, 4 добровольца. Для тушения пригнали трактор с бочкой. Увы, спасти трактор не удалось – он полностью сгорел. Зато удалось сберечь посадки, расположенные поблизости.

Также в выходные в Липецке горели машины. В субботу 5 августа на улице Гагарина полыхал ВАЗ. Пламя уничтожило моторный отсек легковушки на площади 1,5 кв.м. В воскресенье у Комсомольского пруда вспыхнула «Тойота». Липчанам удалось справиться с огнем своими силами. Также пострадал моторный отсек иномарки.

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