Воронежский подрядчик построит новый микрорайон на ЛТЗ Липецка за 4,5 млн рублей

В Липецке выбрали застройщика микрорайона в поселке Тракторостроителей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Мэрия Липецка нашла подрядчика, который займется строительством нового микрорайона в поселке Тракторостроителей. Договор заключили с воронежской компанией «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ». Предприниматель обустроит участок в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии. Вторая территория для благоустройства находится в районе улицы Радиаторная. Цена контракта составила 4,53 миллиона рублей. Проект должны закончить за десять лет.

Застройщик снесет 26 многоэтажек на ЛТЗ, сообщили в пресс-службе администрации. Из них пять аварийных домов подрядчик должен расселить на собственные деньги. На втором участке разрушат 11 МКД. Здесь компания также переселит жильцов за свой счет.

Затем специалисты приступят к реконструкции районов. На Тракторном появятся современные дома, улучшенная дорожная инфраструктура, детские площадки, арт-объекты и парковочные места. На Радиаторной не планируют возводить новые многоэтажки. Здесь предприниматель выполнит работы только по благоустройству.