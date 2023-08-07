В Липецкой области водитель мопеда не уступил дорогу и врезался в «Шевроле»

15-летняя пассажирка мопеда пострадала в ДТП с «Шевроле» на трассе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в пятницу 4 августа в ДТП пострадала 15-летняя девушка. Авария произошла на трассе Тербуны-Борки-Покровское в Тербунском районе. Предварительно, 16-летний подросток на мопеде не уступил дорогу «Шевроле», выезжая на главную дорогу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получила 15-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Ее доставили в больницу.

В тот же день в Елецком районе 17-летний мотоциклист врезался в 46-летнего велосипедиста. Пострадали оба. Им понадобилась помощь медиков. А в Измалковском районе 36-летний водитель мопеда протаранил «Тойоту Камри», которая ехала впереди.

В субботу 5 августа в Липецке в районе проспекта 60 лет СССР 63-летний мужчина за рулем «Ниссана» сбил на пешеходном переходе 25-летнего парня на электросамокате. Пострадавшего госпитализировали.