Жительницы Липецка выиграли поездки в Дагестан на фестивале «Зеленое сердце»

В Липецке прошел первый национальный фестиваль "Зеленое сердце" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В субботу, 5 августа, на Городище Липецка прошел первый национальный фестиваль «Зеленое сердце». Мероприятие посвятили культуре народов Дагестана, сообщили в пресс-службе мэрии. Собравшиеся отметили 100-летний юбилей народного поэта Расула Гамзатова.

Горожанам предлагали попробовать традиционные блюда горцев. Также гости смогли насладиться лакомствами Липецкого края. Посетители продегустировали фирменный дагестанский чай и коктейль из местной минеральной воды.

На празднике выступили творческие коллективы областного центра и Республики Дагестан. На Городище устроили настоящее веселье. Липчане танцевали вместе с артистами. В конце фестиваля разыграли две поездки в Дагестан.

Одна из победительниц отправится в тур по Махачкале, Сулакскому каньону и Дербенту. Вторая жительница посетит Махачкалу, Сулакский каньон, Форелевое хозяйство, Гуниб, Гамсутль, Дербент, Крепость Нарын-Кала и Хучни.