В Липецкой области на строительство жилья потратили 39,2 млрд рублей за полгода

В Липецкой области построили 2 815 квартир в январе-июне Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по июнь 2023 года жители Липецкой области потратили на строительство 39,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года расходы выросли на 7,5%.

Всего за полгода в регионе появилось 2 815 квартир. Сюда входят дома, которые возвели организации всех форм собственности и население. По данным Липецкстата, общая площадь нового жилья превысила 368 тысяч квадратных метров. Показатель увеличился почти на 2% к уровню 2022 года.

Ввод индивидуального жилья уменьшился на 10 991 квадратный метр, или на 3,6%. Речь идет о квартирах, которые жители построили за свой счет или на привлеченные деньги. При этом за шесть месяцев 2023 года таких квартир оказалось большинство – около 80% от всего объема.

В основном дома возводили в Липецке и Липецком районе – 52%. На Грязинский и Добровский районы приходится по 15% и 6% соответственно.