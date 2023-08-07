Липецкая спортсменка Кристина Королева стала чемпионкой РФ по прыжкам в высоту

Кристина Королева победила в Открытом чемпионате по легкой атлетике Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая спортсменка завоевала титул чемпионки России по прыжкам в высоту. Кристина Королева преодолела планку в 191 сантиметр, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Открытый чемпионат по легкой атлетике проходил в Челябинске.

Девушка превзошла результат Марии Ласицкене – победительницы Олимпийских игр и многократной чемпионки мира. Мария прыгнула на 186 метров.

– Очень радует, что призов у липецких легкоатлетов в этом сезоне много, – отметил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. – Парни и девушки прославляют свой регион впечатляющими результатами. Липецкая легкая атлетика рулит!

Напомним, Липецкая область богата не только талантливыми спортсменами, но и педагогами. Учительница химии Екатерина Сигарева прошла в полуфинал телешоу «Классная тема!». Программу посвятили лучшим педагогам РФ.