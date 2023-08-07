В Липецкой области запустили конкурс на лучшую эмблему к 70-летию региона

В Липецкой области объявили конкурс на лучшую народную эмблему Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области запустили творческий конкурс. Жителям предлагают создать народную эмблему к 70-летнему юбилею региона. Масштабное празднование состоится в следующем году. Лучшую работу используют для украшения торжества.

К участию приглашают всех желающих в возрасте до 35 лет. Художники должны подать заявку до 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Мастерам необходимо отправить электронный эскиз эмблемы на почту: umcentrcultura@mail.ru.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: 8(4742) 28-23-90, 28-20-91.

Напомним, в областном центре объявили конкурс на лучшего отца. Сбор заявок уже стартовал. Поучаствовать могут женатые мужчины, которые воспитывают двух или более детей. Также бороться за титул будут отцы-одиночки, опекуны и приемные родители.