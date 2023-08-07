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НовостиОбщество7 августа 2023 12:44

Перспектива: китайские бренды могут сохранить высокие продажи

Однако, как считают эксперты, главное в этом процессе — минимизировать повышение цен
Аналитики «Открытие Авто» провели исследование июльских продаж машин брендов китайских производителей.

Аналитики «Открытие Авто» провели исследование июльских продаж машин брендов китайских производителей.

На фоне ослабления курса национальной валюты и ожидания введения утилизационного сбора китайские марки в июле стали активно переписывать ценники. Причем некоторые, как например, Tank, успели сделать это два раза за месяц, подняв в итоге цену на топовую модель Tank 500 на 21%. Объемообразующие китайские бренды делали это гораздо более аккуратно: пока в течение июля ключевые модели Chery, Geely и Haval прибавили в цене в среднем в пределах 5%.

На продажах это обстоятельство только начинает отражаться, так как бизнес в июле велся в основном на старых запасах машин. У Great Wall и Changan в абсолютных цифрах их продажи в июле не самые лучшие, однако динамика роста в обоих случая выдающаяся – пяти-шестикратная.

Звание же самой продаваемой иномарки, по данным AEB, сохранил за собой Haval Jolion (4,4 тысячи авто). Лидером по динамике роста продаж выступила марка Great Wall (+431% к июлю 22-го). Каждый месяц находит больше тысячи покупателей и марка FAW (+424%).

По мнению руководителя блока автобизнеса банка «Открытие» Марины Дембицкой, нынешние высокие продажи сохранят только те бренды из Поднебесной, которые в угоду удержания своей доли рынка смогут максимально минимизировать повышение цен и сохранять привлекательные для дилеров и покупателей компенсации по услугам trade-in и F&I.