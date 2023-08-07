Перспектива: китайские бренды могут сохранить высокие продажи

Аналитики «Открытие Авто» провели исследование июльских продаж машин брендов китайских производителей.

На фоне ослабления курса национальной валюты и ожидания введения утилизационного сбора китайские марки в июле стали активно переписывать ценники. Причем некоторые, как например, Tank, успели сделать это два раза за месяц, подняв в итоге цену на топовую модель Tank 500 на 21%. Объемообразующие китайские бренды делали это гораздо более аккуратно: пока в течение июля ключевые модели Chery, Geely и Haval прибавили в цене в среднем в пределах 5%.

На продажах это обстоятельство только начинает отражаться, так как бизнес в июле велся в основном на старых запасах машин. У Great Wall и Changan в абсолютных цифрах их продажи в июле не самые лучшие, однако динамика роста в обоих случая выдающаяся – пяти-шестикратная.

Звание же самой продаваемой иномарки, по данным AEB, сохранил за собой Haval Jolion (4,4 тысячи авто). Лидером по динамике роста продаж выступила марка Great Wall (+431% к июлю 22-го). Каждый месяц находит больше тысячи покупателей и марка FAW (+424%).

По мнению руководителя блока автобизнеса банка «Открытие» Марины Дембицкой, нынешние высокие продажи сохранят только те бренды из Поднебесной, которые в угоду удержания своей доли рынка смогут максимально минимизировать повышение цен и сохранять привлекательные для дилеров и покупателей компенсации по услугам trade-in и F&I.