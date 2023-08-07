Школу в селе Конь-Колодезь под Липецком капитально отремонтируют к 1 сентября

Среднюю школу в селе Конь-Колодезь ремонтируют за 34 миллиона рублей Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

С марта в селе Конь-Колодезь Липецкой области капитально ремонтируют среднюю школу. На работы потратили около 34 миллионов рублей. Специалисты обновили крышу, коммунальные системы, окна, полы и потолки. Фасад облицевали плиткой, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки. Строители приступили к внутренней отделке. Ремонт должны завершить к 1 сентября.

Кстати, здание возвели в 1966 году. С тех пор серьезных восстановительных работ не проводили. Учреждение посещают ученики с 5 по 11 классы.

В 2021 году для начальной школы рядом поставили новый корпус. Подрядчик оборудовал спортивные площадки и беговые дорожки. Появился спортзал, в котором теперь занимаются и старшие дети. Старый спортивный зал в средней школе переделали под актовый. Также построили пищеблок, чтобы ребятам не приходилось ходить в столовую в отдельное здание.