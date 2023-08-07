Пенсионерка перевела аферистам свыше 4 миллионов, пытаясь поймать мошенников

Жители Липецкой области отдали мошенникам более 7 миллионов рублей за выходные Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные жители Липецкой области отдали мошенникам более 7 миллионов рублей. В воскресенье 6 августа в полицию обратилась 60-летняя липчанка. Она была уверена, что помогает поймать злодеев, но в итоге лишилась свыше 4,3 миллионов. «Сотрудники Центробанка» и «следователи ФСБ» убедили женщину взять несколько кредитов, а потом перечислить деньги на «безопасные счета».

Также аферисты обманывали липчан на сайтах бесплатных объявлений. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, жители области теряли свои кровные при покупке кроликов, строительных материалов, бытовки, садовой и детской мебели. А кому-то не повезло с интимными услугами.

До сих пор липчане одалживают деньги мошенникам в соцсетях, когда те взламывают страницы их знакомых. Некоторые попадаются на уловки аферистов и переходят по ссылкам, чтобы заработать на инвестициях.