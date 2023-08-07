ВЭБ.РФ выделил Липецку первые 674,5 миллиона на покупку 28 новых трамваев

Липецк получил первые 674,5 миллиона на покупку трамваев Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Госкорпорация ВЭБ.РФ выделила Липецку первые 674,5 миллиона. Деньги пойдут на покупку 28 новых трамваев, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Современные вагоны выйдут на маршруты города к концу 2023 года.

Напомним, всего ВЭБ.РФ вложит 5,26 миллиарда в развитие электротранспорта областного центра. Фонд национального благосостояния России направит еще 3,3 миллиарда. Общий же объем инвестиций составит 14,5 миллиарда.

Полностью трамвайный парк хотят заменить в 2025 году. Липецк получит 46 вагонов из Усть-Катавского завода. В июле в город уже доставили два новых транспорта. В салоне для пассажиров установили Wi-Fi точки, USB-зарядки и кондиционеры.