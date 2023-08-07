Питьевую воду отключат в детсаду и на 14 улицах Липецка во вторник 8 августа

В Липецке отключат холодную воду на 14 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 8 августа, в Липецке отключат питьевую воду на 14 улицах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты займутся ремонтными работами на трубопроводах.

Без холодной воды останутся детский сад на улице 300-летия Флота России, владение 2 и жители домов в частном секторе по Комарова; Апраксина; Краеведческой; 300-летия Флота России; Кольцова; Заповедной; Братьев Сенявиных и Алексея Мартынова. Воду привезут по заявкам липчан.

Также краны пересохнут на улицах Гагарина, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 100а; переулок Попова, 1, 3, 5, 5а4/8, 5 строение 3, 5строение 2, 5в/1, 5б, 5 строение 1; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 8/1, 10; Мусоргского, 5, 6, 7, 8, 1, 2; 4, 3, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, вл.8а, 8а, 9, 10, 12, 12а и Тельмана, 116, 116б, 116а, 116/3, ст.25, 116а, 116/2, 164/1, 164а, 57, 164б, 164в, 164г, 164б лит.Ж, 162, 164, 164 ст.1. Машина с водой приедет после обращений горожан.

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