Липецкая область направила 1,3 млн социальным центрам на подготовку детей к школе

В социально-реабилитационных центрах детей начали готовить к школе Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая область направила из бюджета 1,3 миллиона рублей, чтобы подготовить детей из реабилитационных центров к школе. На данный момент в социальных учреждениях региона живут 88 ребят. Ученикам купили форму, канцелярию и рюкзаки, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В текущем году первоклассникам устроили торжественный поход в магазин. Юные липане отправились за обновками вместе с воспитателями. Дети самостоятельно выбрали костюмы, сарафаны и банты на учебу. Меценаты подарили ранцы и пишущие принадлежности.

Напомним, с марта в селе Конь-Колодезь капитально ремонтируют среднюю школу. Работы должны завершить к 1 сентября. На восстановление здания потратили около 34 миллионов.