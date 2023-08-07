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НовостиОбщество7 августа 2023 16:05

Липецкая область направила 1,3 млн социальным центрам на подготовку детей к школе

Форму, рюкзаки и канцелярию закупили для 88 ребят
Алина ПАЛАГИНА
В социально-реабилитационных центрах детей начали готовить к школе

В социально-реабилитационных центрах детей начали готовить к школе

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая область направила из бюджета 1,3 миллиона рублей, чтобы подготовить детей из реабилитационных центров к школе. На данный момент в социальных учреждениях региона живут 88 ребят. Ученикам купили форму, канцелярию и рюкзаки, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В текущем году первоклассникам устроили торжественный поход в магазин. Юные липане отправились за обновками вместе с воспитателями. Дети самостоятельно выбрали костюмы, сарафаны и банты на учебу. Меценаты подарили ранцы и пишущие принадлежности.

Напомним, с марта в селе Конь-Колодезь капитально ремонтируют среднюю школу. Работы должны завершить к 1 сентября. На восстановление здания потратили около 34 миллионов.