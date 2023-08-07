Без света останутся десять улиц Липецка во вторник 8 августа

В Липецке отключат свет на 10 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 8 августа, в Липецке отключат свет на десяти улицах. Специалисты будут проводить ремонтные работы на сетях, сообщили в пресс-службе мэрии. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера.

Без электричества останутся жители домов по улицам 1-я Воронежская, 22, 26 – 48, 50, 52 – 61; 3-е Сентября, 18, 20, 26, 5; Волгоградская, 18а, 18б, 24, 31, 42; Гвардейская; Донская, 27; Красина, 1, 16, 2, 3, 4; Лазо, 7; Седова, 1, 2, 24, 3, 9; Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8 и Механизаторов, 14, 17, 17б, 17в, 17д, 18, 19, 19а, 19б, 21, 3б, 8.

Сотрудники приносят извинения за временные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также 8 августа в областном центре перекроют холодную воду на 14 улицах. Подробности читайте по ссылке.