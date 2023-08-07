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НовостиОбщество7 августа 2023 17:03

Животные в зоопарке Липецка спасаются от летней жары прохладным душем

Сотрудники зверинца поделились видео в социальных сетях
Алина ПАЛАГИНА
Животные в зоопарке Липецка принимают водные процедуры во время зноя

Животные в зоопарке Липецка принимают водные процедуры во время зноя

Фото: принтскрин видео.

В августе Липецк дождался настоящей летней жары. Тяжко приходится как людям, так и животным. Обитатели зоопарка спасаются от палящего зноя прохладным душем. Сотрудники зверинца поделились двумя видео с водными процедурами питомцев.

В первом ролике работники поливают из шланга белую лошадь по кличке Ласточка. Девочка смирно стоит и наслаждается искусственным дождиком. Хищных птиц тоже балуют «ваннами». Близко к опасным пернатым стараются не подходить – льют воду издалека.

Напомним, липчане дали имена трем новым кенгуру Беннетта. Специалисты провели голосование в социальных сетях. Экзотических животных привезли из Карельского зоопарка. Питомцев назвали Филей, Моней и Карелией.