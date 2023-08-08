Два пожарных расчета тушили горящий сарай в Полевых Локотцах Липецкой области

В Измалковском районе вспыхнул сарай Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Днем минувшего понедельника, 7 августа, в Измалковском районе Липецкой области загорелась надворная постройка площадью в 40 квадратных метров. Стены сарая состояли из бетонных плит, крыша – шиферная.

Пожар произошел в селе Полевые Локотцы. Пламя тушили два расчета МЧС. Все вещи, которые хранились в постройке, сгорели. Никто не пострадал.

Ночью этого вторника, 8 августа, ЧП случилось на улице Папина в Липецке. В пятиэтажном доме вспыхнула квартира. На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. Однако жильцам удалось потушить возгорание до приезда спасателей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Никто из липчан не пострадал. Огонь повредил вещи и внутреннюю отделку на балконе на площади в квадратный метр.