Четырех предпринимателей оштрафовали за нарушения СанПина на рынке Липецка

В Липецке оштрафовали торговцев на Центральном рынке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке прокуратура Советского района проверила торговлю на территории Центрального рынка. Правоохранители столкнулись с нарушениями. Четыре предпринимателя не соблюдали СанПин.

Санитарным нормам не соответствовали условия хранения продуктов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Разделочный инвентарь также не вызвал доверие у стражей порядка. Кроме того, на продуктах отсутствовала маркировка.

Сотрудники завели административные дела по части 1 статьи 6.3 КоАП. Бизнесменов оштрафовали.

Напомним, строительная компания получила штраф в 20 тысяч за задержку зарплаты. В марте и апреле 192 работникам выплатили деньги с опозданием. Фирма уже не в первый раз допустила подобное нарушение. Начальнику организации объявили предостережение.