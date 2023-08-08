Мощи и икону святителя Луки Крымского привезут в собор Липецка 13 августа

В Липецк доставят ковчег с мощами святителя Луки Крымского Фото: Алина ПАЛАГИНА

В конце этой недели в Христорождественский собор Липецка привезут икону и мощи святителя Луки Крымского. Об этом сообщили в социальных сетях храма. Ковчег доставят в 16:30 в воскресенье, 13 августа. Архиепископ Лука Крымский считается покровителем медицины и врачей.

Мощи пробудут в соборе на время Успенского поста и сугубой молитвы перед началом учебного года. Жители областного центра смогут поклониться святыне до 27 августа по адресу: Соборная площадь, 4.

Также 13 августа отслужат последний молебен у мощей преподобного Серафима Саровского. Богослужение состоится после поздней Литургии в 10:20. Затем ковчег со святыней увезут.