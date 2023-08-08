Водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП под Липецком

В Добровском районе произошло смертельное ДТП Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 7 августа, в Добровском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Примерно в половину второго ночи водитель сбил 24-летнего пешехода на трассе «Доброе – Мичуринск». От полученных травм парень скончался на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

После аварии автомобилист сразу же уехал. Установить личность нарушителя, марку и номер машины не удалось. На данный момент полицейские ищут липчанина.

Утром ЧП произошло в Липецком районе на дороге А-133. 28-летний мотоциклист на «Стелсе» врезался в «Хендай». За рулем иномарки сидел 36-летний мужчина. Пострадал байкер. Жителя региона доставили в больницу.