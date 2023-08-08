Автомобилистка на ВАЗе сбила 62-летнюю прохожую в Ельце

Под колеса легковушки попала жительница Ельца Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 7 августа, в Ельце Липецкой области произошла авария на нерегулируемом пешеходном переходе. На улице Ани Гайтеровой 54-летняя автомобилистка на ВАЗе-21150 сбила прохожую.

62-летняя горожанка получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомобилист не уступил дорогу мотоциклу Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В тот же день авария случилась в Задонском районе. Предварительно, на трассе М-4 «Дон» 64-летний водитель «Лады Гранты» не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки». На байке ехал 47-летний мужчина.

Медицинская помощь потребовалась обоим участникам ДТП. Мотоциклиста госпитализировали.

Напомним, полицейские разыскивают автомобилиста, который насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии. Трагедия произошла в Добровском районе.