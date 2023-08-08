16-летний подросток на мопеде пострадал в ДТП с «Фольксвагеном» под Липецком

16-подросток на мопеде попал в аварию с легковым авто Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 7 августа, в селе Федоровка Липецкого района произошло ДТП с участием подростка. Около шести вечера на трассе «Федоровка – Тынковка» 16-летний школьник на мопеде «Альфа» врезался в иномарку.

По предварительным данным, ребенок выезжал на главную дорогу и не уступил проезд «Фольксвагену». За рулем автомобиля сидел 42-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В аварии пострадал юноша. Медики оказали мальчику помощь и отпустили.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 4 219 раз. Инспекторы поймали шесть пьяных автомобилистов. Ремни безопасности игнорировали 67 липчан. Дорожные камеры записали 3 965 случаев, когда водители превышали скорость.