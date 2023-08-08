В Липецке поймали афериста, который обманул знакомого при покупке машины

Полицейские поймали афериста, который обманул знакомого при покупке машины Фото: Юлия КЛЮЕВА

В полицию Липецка с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что в июне выбирал со знакомым машину в автосалоне. Друг показал ему «Вольво» и добавил, что машину на продажу выставил его отец. Липчанину понравилась иномарка. В качестве задатка от отдал аферисту 600 тысяч рублей. Он забрал деньги и исчез.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители вычислили мошенника и задержали его. Им оказался безработный 35-летний житель Липецкого района. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что 53-летний мужчина из областного центра торговал в интернете несуществующей сельхозтехникой. Он обманул 22 предпринимателей на 9,7 миллионов рублей. Теперь его ждет суд. Объем уголовного дела составил 22 тома.