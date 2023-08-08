Из-за триатлона центральные улицы Липецка перекроют с 8 по 14 августа

В Липецке ограничат движение во время фестиваля триатлона Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На этой неделе, 12 и 13 августа, в Липецке пройдет фестиваль триатлона. Центральные улицы города перекроют накануне и во время спортивного мероприятия, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения не коснуться только машины экстренных служб.

С полуночи 8 августа до полудня 14 августа в областном центре приостановили движение на объездной дороге первого мостового перехода. Автомобилистов не пропускают от дома №31 по Карла Маркса до Маяковского. Также проезд запретили по Салтыкова-Щедрина в районе многоэтажки №92.

Инспекторы будут пропускать только машины экстренных служб Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Ограничения на 13 августа Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В субботу, 12 августа, с 05:00 до 13:00 заблокируют улицы Неделина, Фрунзе, Плеханова, Гагарина и площади Театральная и Плеханова. Кроме того, с 13:00 до 17:00 запретят проезд по дороге первого мостового перехода.

В воскресенье, 13 августа, с 05:00 до 11:00 водители не смогут добраться на автомобиле от Неделина до Коммунальной. Затем с 15:00 до 22:00 вновь ограничат движение по объездной дороге первого мостового перехода.