Жительнице Липецка грозит до года тюрьмы за превышение самообороны

В Липецке осудят женщину, которая убила мужа обувной ложкой при самообороне Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить женщину, которая превысила пределы самообороны. По данным следствия, в октябре 2022 года нетрезвые супруги поссорились. Мужчина избил возлюбленную, нанеся 10 ударов кулаками и ногами, в том числе по голове. Несчастная, обороняясь, ударила его ребром металлической обувной ложки по голове. Липчанин скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, действия горожанки квалифицировали по ч.1 ст.114 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Она полностью признала вину и подробно рассказала о том трагическом событии.

Уголовное дело направили для утверждения прокурору. Затем материалы передадут в суд. Липчанке грозит до года лишения свободы.