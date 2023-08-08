На трассе М-4 «Дон» в Липецкой области наносят разметку для соблюдения дистанции

В Липецкой области наносят экспериментальную разметку Фото: Алина ПАЛАГИНА

В нескольких регионах России делают экспериментальную разметку для соблюдения дистанции на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор». Нововведения затронули и трассу М-4 «Дон» в Липецкой области.

Специалисты наносят на асфальт серию стрелок или шевронов, которые помогут водителям точнее ориентироваться. Увидев перед собой две галочки, автомобилист поймет, что держит безопасное расстояние между машинами. Перед участками поставят предупреждающие знаки. Путешественники сразу поймут, когда будут выезжать на дорогу с новой разметкой.

Экспериментальные обозначения появятся на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, на трассе М-4 «Дон» в Воронежской и Ростовской областях. Задействовали также два участка М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.