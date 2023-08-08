Карманные деньги: половина россиян контролирует траты своих чад

Почти половина взрослых выделяет деньги своему ребенку и просит, чтобы он самостоятельно принимал решение о приобретении той или иной вещи. Фото: Екатерина Папакина

Более двух третей родителей (69%) дают детям карманные деньги на мелкие расходы, выяснили эксперты «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» в ходе совместного опроса. Лишь около трети опрошенных россиян считает, что детям нельзя доверять деньги.

Говоря же о суммах, 31% родителей признались, что ежемесячно выделяют на детские траты до 1000 рублей. Каждый четвертый (27%) готов рассмотреть сумму до 3 тысяч рублей, а 28% - 3 - 5 тысяч.

Что касается детских трат, то среди ответов наиболее популярными стали покупки компьютерных и мобильных игр (38%). На втором месте — газировка (29%), а замыкают тройку статей расходов детей, по версии взрослых, игрушки (26%).

Россияне осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей стал личный опыт родителей и их привычек ведения семейного бюджета (46%). =Второй популярный способ – совместный шоппинг родителей и детей (33%). В топ-3 также вошли накопления (25%) – детей учат откладывать деньги на более нужные и крупные покупки, не тратя сразу всю сумму карманных.