С хозяйки овчарки, которая покусала ребенка, взыщут компенсацию морального вреда

В Липецке хозяйка овчарки выплатит пострадавшему 7-летнему ребенку 131000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с хозяйки овчарки, которая укусила 7-летнего мальчика, взыщут компенсацию морального вреда в 131 тысячу рублей. С соответствующим иском в суд обратился прокурор Левобережного района.

Напомним, пес напал на ребенка в поселке Новая Жизнь в сентябре 2022 года. Собака накинулась на мальчика и укусила его за предплечье. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на хозяйку овчарки завели дело об административном правонарушении по ч.1 ст.8.4 КоАП РФ «Нарушение требований общественной безопасности при содержании животных». Ей назначили штраф в 1,5 тысячи рублей.

Далее в суд обратился прокурор. Он потребовал взыскать с липчанки компенсацию морального и материального вреда. Иск удовлетворили. Женщина также должна возместить все материальные затраты. Общая сумма – 131 тысяча рублей.