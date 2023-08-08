Таскают за волосы и бьют головой о кафель: женщина пожаловалась на хоррор-квест в Липецке

Жительнице Липецка выплатили 50 тысяч за квест, где ее били шокером и душили Фото: Архив "КП"

Жительница Липецка получила 50 тысяч рублей за квест, где ее таскали за волосы и били электрошокером. Она подала в суд на организатора развлекательных игр, требуя выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По ее словам, 4 сентября 2022 года она вместе с родственниками участвовала в квесте. Актеры вели себя очень агрессивно: хватали и таскали ее за волосы, применяли удушающие захваты, перекрывали кислород, били электрошокером, а также головой о кафель. Придя в себя после экзекуции, она пошла снимать побои и написала заявление в полицию. Но возбуждать уголовное дело отказались, так как не было состава преступления. Тогда женщина обратилась в суд.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в итоге стороны решили мирно урегулировать конфликт. Они подписали медиативное соглашение. Предприниматель выплатил липчанке 50 тысяч рублей морального вреда и закрыл судебные расходы.