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НовостиОбщество8 августа 2023 13:03

Центр дополнительного образования для медиков откроют в больнице Липецка с осени

Занятия будут проводить преподаватели из Рязани
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке создадут центр дополнительного образования для медиков

В Липецке создадут центр дополнительного образования для медиков

Фото: архив "КП"

В Липецке создадут центр дополнительного образования для медиков. Учебный отдел откроют на базе городской больницы №1. Соглашения подписали главный врач учреждения Дмитрий Павлюкевич и ректор Рязанского медицинского университета Роман Калинин. Занятия планируют начать с осени, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Целевые наборы помогают привлечь в регион еще больше специалистов, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Центр дополнительного образования даст возможность обмениваться научным и практическим опытом, а в результате выиграют наши пациенты.

Учебный план и программы находятся в разработке. Преподаватели из Рязани будут проводить лекции, мастер-классы и практику для врачей и студентов-целевиков.