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НовостиОбщество8 августа 2023 13:46

Фестиваль «Сказки Центральной России» пройдет на Кудыкиной горе 26 августа

Жители Липецкой области и гости региона смогут бесплатно посетить тематические площадки
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области пройдет сказочный фестиваль

В Липецкой области пройдет сказочный фестиваль

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В последнюю летнюю субботу, 26 августа, в Липецкой области пройдет фестиваль «Сказки Центральной России». Праздник состоится на Кудыкиной горе. Тематические площадки заработают с 12:00.

Участники мероприятия узнают об истории, природе, обычаях региона и современности. В парке развернут сказочную ярмарку. Гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах и интеллектуальных конкурсах. В конце фестиваля собравшиеся услышат рык Горыныча. Змей извергнет пламя в 20:00.

Вход и посещение развлечений сделают бесплатными, сообщили в пресс-службе областного правительства. Мероприятие будет охватывать интересы всей семьи. Организаторы ждут на фестивале и взрослых, и детей.

Напомним, 12 и 13 августа в Липецке пройдет фестиваль триатлона. Во время соревнований ограничат движение по центральным улицам города.