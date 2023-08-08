Фестиваль «Сказки Центральной России» пройдет на Кудыкиной горе 26 августа

В Липецкой области пройдет сказочный фестиваль Фото: Юлия КЛЮЕВА

В последнюю летнюю субботу, 26 августа, в Липецкой области пройдет фестиваль «Сказки Центральной России». Праздник состоится на Кудыкиной горе. Тематические площадки заработают с 12:00.

Участники мероприятия узнают об истории, природе, обычаях региона и современности. В парке развернут сказочную ярмарку. Гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах и интеллектуальных конкурсах. В конце фестиваля собравшиеся услышат рык Горыныча. Змей извергнет пламя в 20:00.

Вход и посещение развлечений сделают бесплатными, сообщили в пресс-службе областного правительства. Мероприятие будет охватывать интересы всей семьи. Организаторы ждут на фестивале и взрослых, и детей.

Напомним, 12 и 13 августа в Липецке пройдет фестиваль триатлона. Во время соревнований ограничат движение по центральным улицам города.