Более 7000 школьников Липецкой области устроились на летнюю подработку

Более семи тысяч подростков нашли подработку на лето в Липецкой области Фото: архив "КП"

Летом в Липецкой области на подработку устроились более 7000 школьников от 14 до 18 лет. Большинство ребят нашли занятие в трудовых бригадах школ. Юные липчане помогают с благоустройством территорий, уборкой и мелким ремонтом кабинетов.

Подростки также пошли в сферу общепита и торговли. Активисты трудятся в спортивных учреждениях и муниципальных структурах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в 2023 году сотрудники центра занятости планируют дать работу 9000 юношей и девушек. Подобная практика поможет школьникам определиться с предпочтениями в профессии и освоить новые навыки. Самых усердных ребят и лучших работодателей наградит губернатор.