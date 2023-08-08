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НовостиОбщество8 августа 2023 15:14

Остановочный павильон у ж/д вокзала в Липецке передвинут на 100 метров

Остановку переставят ближе к Кольцу трубного завода
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Остановочный павильон у ж/д вокзала в Липецке передвинут на 100 метров

Остановочный павильон у ж/д вокзала в Липецке передвинут на 100 метров

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке временно передвинут остановку «Ж/д вокзал». Причина тому – ремонтные работы в районе пешеходной зоны у здания железнодорожного вокзала «Липецк. Также с 9 по 31 августа там ограничат движение транспорта по крайней правой полосе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, остановочный павильон перенесут на 100 метров в сторону Кольца трубного завода. Там будут останавливаться межмуниципальные автобусы №105 и №179.

Напомним, что в Липецкой области на трассе М-4 «Дон» наносят разметку. Она поможет водителям соблюдать дистанцию. Экспериментальные обозначения также появятся на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, на трассе М-4 «Дон» в Воронежской и Ростовской областях, на участках М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях. Подробности здесь.